Netflix kommt mit den ganz grossen Produktionen im 2021. Und weil viele Studios auf Sparflamme laufen und ihre Filme zu Spotpreisen verkaufen, um wegen der geschlossenen Kinos einigermassen die Bilanz aufzubessern, kauft Netflix auch fleissig ein. So kam zum Beispiel die Disney-Produktion «Woman in the Window» mit Amy Adams zum Streamingdienst, Halle Berrys Regie-Debüt «Bruised» oder «Concrete Cowboy» mit Idris Elba werden ebenfalls zuerst auf Netflix zu sehen sein.

Zudem kündigte Disney an, dass die wirklich neuen Produktionen gleich direkt auf dem eigenen Streamingportal Disney+ laufen sollen und Mediengigant WarnerMedia wird seine geplanten 17 Filme von diesem Jahr zeitgleich mit dem Kinostart in den USA auf HBO Max bringen.

Erfolgreiche Produktionen fortsetzen

Nebst diesen Einkäufen produziert Netflix weitere Teile der Teenie-Romanzen «To All the Boys» und «The Kissing Booth» oder Horror-Filme wie «No One Gets Out Alive» und «Fear Street». Ausserdem sollen einige grosse Action-Streifen wie «Army of the Dead» von Zack Snyder («300», «Batman vs Superman») kommen.

Selbstverständlich will Netflix diese Star-Filme irgendwann ins Oscar-Rennen schicken. Nur müssen sie dafür auch in einem Kino laufen. Noch vor zwei Jahren sassen die Kinos in dieser Beziehung am längeren Hebel und konnten für «The Irishman» aushandeln, dass Netflix die eigene Produktion erst zeigen durfte, nachdem er zuvor fast drei Monate exklusiv im Kino zu sehen war.

Netflix-Filme bringen Publikum zurück ins Kino

Jetzt sieht die Situation ein bisschen anders aus. Die Kinos wären froh, endlich mal wieder einen Blockbuster mit den grossen Stars zeigen zu können. Sie werden sich wohl damit begnügen, diese Filme zeitgleich mit dem Netflix-Release zu bringen. Und so könnte der Streaming-Gigant plötzlich zum Retter der Kinos werden. Denn viele dieser Filme werden erst auf der grossen Leinwand mit dem passenden Sound zum richtigen Erlebnis und die Kundinnen und Kunden wieder in die Kinos bringen.

Davon profitiert auch wieder Netflix. Werden durch die Eigenproduktionen neue Stars geboren und schreien erfolgreiche Filme nach Fortsetzungen, ist der Streamingdienst wieder zur Stelle und verdient.