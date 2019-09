«Happy are we, happy are we to be in the Kingdom». Ein alter Mann steht singend im Gang des Palace in Florida. Auf dem Kopf träg er eine Krone, über den Schultern hängt ein Hermelin, in den knochigen Armen hält er ein Zepter.

Es ist eine der eindrücklichsten Szenen aus dem Film «Golden Age» des Frauenfelder Filmmachers Beat Oswald. Drei Monate lang hat der Thurgauer und ein Filmteam die Bewohner des Palace begleitet.

Party, Musik und Happy Hour jeden Tag

Das Palace ist ein Altersheim in Florida, in Amerika, für die Reichen und Schönen dieser Welt. Die Bewohner haben ihr ganzes Leben in der High Society verbracht, sind mit dem Privatjet rund um den Globus geflogen und von Cocktailparty zu Cocktailparty getingelt. Diesen Lebensstil sollen sie im Palace beibehalten können. Eine ununterbrochen laufende Unterhaltungsmaschinerie hält die alten Reichen bei Laune – Happy Hour, Pianisten und Sängerinnen, Zauberer und Entertainer, Party und Tanz stehen an der Tagesordnung.

«Golden Age» läuft seit dem 12. September in den Kinos, hier der Trailer: