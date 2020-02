12 Tage hielt ihre Ehe: Pamela Anderson trennt sich wieder

Seit 30 Jahren kennen sich Schauspielerin Pamela Anderson (52) und Filmproduzent Jon Peters (74) schon. Deshalb beschlossen die beiden, sich am 20. Januar das Ja-Wort zu geben. Doch nur nach 12 Tagen Ehe ist bereits wieder Schluss.

Pamela Anderson und Jon Peters brechen wohl den Rekord, der kürzesten Promi-Ehe. Die fünfte Ehe des Ex-Baywatch-Stars dauerte gerade einmal eineinhalb Wochen. Anderson lässt in einem Statement ausrichten: «Das Leben ist eine Reise und die Liebe ist ein Prozess. In Anbetracht dieser universellen Wahrheit haben wir uns entschlossen, die offizielle Bestätigung unserer Heiratsurkunde zu verschieben. Wir wollen unser Vertrauen in den Prozess setzen. Vielen Dank, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren.»

Jon Peters hatte dem «Hollywood Reporter» noch vorgeschwärmt: «Schöne Mädchen gibt es überall. Ich hätte die Wahl haben können - aber seit 35 Jahren wollte ich immer nur Pamela.» Und auch Anderson schwärmte von ihrer grossen Liebe.

(red.)