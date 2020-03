Alles fake bei Joko und Klaas?

Joko und Klaas sind witzig, sie schrecken vor nichts zurück und haben abgefahrene Ideen, auf die sonst niemand kommt. Sie schockieren und faszinieren mit Stunts und Showeinlagen, die nicht immer ganz ungefährlich sind. Recherchen des NDR-Formats STRG_F sollen jetzt aufdecken, dass nicht alles, was so authentisch und spontan wirkt, auch wirklich so stattgefunden hat.

Fahrraddieb und Tinder-Date waren Schauspieler

Als Beispiel nennt SRTG_F eine Showeinlage, bei der in der «Late Night Berlin»-Show ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt wird. Das mit Konzerten von Adel Tawil, den Atzen und einem Gospel-Chor.