Elf Staffeln der Show «Der Bachelor» mussten vergehen, bis die erste Kandidatin aus Appenzell Innerrhoden um den begehrtesten Junggesellen des Landes kämpft. Dieses Jahr, bei der zwölften Staffel, ist es nun so weit: Rosalinda (23) will sich im TV verlieben!

«Ein neues Abenteuer erleben»

Die Appenzellerin wird als «strahlende Latina» beschrieben. Sie sei «herzlich, fröhlich und temperamentvoll». Rosalinda ist Verkäuferin und Promoterin. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in der Natur. Mit ein Grund, warum sie sich so wohl fühlt in Appenzell. «Die Landschaft hier ist einfach wunderschön und die Leute sind überfreundlich», sagt Rosalinda. Lange hat sie zudem Ballett getanzt und auch schon Judo und Karate gemacht.

«Ich möchte ein neues Abenteuer erleben und aus meiner Komfortzone hinaus kommen», begründet die 23-Jährige ihre Anmeldung. Die Freude über das Dabeisein in der aktuellen Staffel sei bei ihr riesig. «Es kommt so viel auf einen zu, da freut man sich einfach auf alles», sagt sie.

Rosalinda sucht einen Älteren

Die junge Frau beschreibt ihren Traumpartner als «reifen Mann, der weiss, was er will und Humor hat».