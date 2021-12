«Ich hasse es, zu lächeln», sagt Billie über sich selbst. Sie würde sich schwach, kraftlos und klein fühlen, wenn sie für Fotos lachen würde. Passenderweise trägt eine ihrer frühen EPs den Titel «Don't Smile At Me», für die sie in den USA übrigens eine Goldene Schallplatte erhalten hat. Trotzdem: Wenn sie einen oder gleich mehrere Grammys gewinnt, kann auch sie sich ein Lächeln für ein Foto nicht verkneifen.

Die Vocals für ihr Debut-Album «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» hat sie bei sich zu Hause aufgenommen. Genauer gesagt auf dem Bett ihres Bruder Finneas, der auch gleichzeitig ihr Produzent ist.

Die 20-Jährige hat Synästhesie, was bedeutet, dass sich ihre Sinne häufig vermischen. So kann sie ihren Songs Farben, aber auch Zahlen zuweisen. «Bad Guy» entspreche demnach den Farben rot und gelb – aber auch der Zahl sieben. Ausserdem rieche das Lied nach Plätzchen, sagt sie gegenüber dem Rolling Stone Magazin.

Billie an der Met-Gala 2021 in einer Robe von Designer Oscar de la Renta.

In nur sechs Minuten erreichte Billies Insta-Post von ihrer neuen blonden Mähne eine Million Likes. Das hat bis im März 2021 niemand zuvor geschafft. Nur zwei Monate später bricht Billie ihren eigenen Rekord. Dieses Mal mit einem Foto von ihrem Vogue-Cover-Shooting. In sechs Minuten erreichte sie damit sogar 10 Millionen Likes.

Billie leidet am Tourette-Syndrom

2019 spricht Billie erstmals über ihre Tourette-Diagnose. «Ich habe mein ganzes Leben damit gelebt. Ich habe einfach nie etwas darüber gesagt, weil ich das nicht bestimmen lassen wollte, wer ich bin. Ich wollte nicht ‹die Künstlerin mit Tourette› sein», sagt sie damals in der Show von Talkmeisterin Ellen DeGeneres.

Billie hätte fast anders geheissen

Als Billies Mutter mit ihr schwanger war, nannte Finnies seine ungeborene Schwester Pirate. «Sie nannten mich für ein paar Monate so. Kurz vor meiner Geburt ist aber mein Grossvater gestorben, der William, kurz Billie, hiess», sagt Eilish im Hörbuch «Billie Eilish: In Her Own Words». Ganz verschwunden ist der Name Pirate aber nicht. Vollständig heisst sie Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

Billies erste grosse Liebe: Justin Bieber

Eilish ist ein «Belieber» der ersten Stunde. Ihr Kinderzimmer schmückten zahlreiche Poster des Kanadiers, den sie ihre erste grosse Liebe nennt. Nie hätte sie damals gedacht, dass er einmal auf einem ihrer Songs zu hören sein würde. 2019 wurde eine Remix-Version von «Bad Guy» veröffentlicht, auf der Bieber eine Strophe singt. Auf dem Cover der Single: Eine junge Billie – in ihrem Kinderzimmer mit Justin-Bieber-Poster im Hintergrund.