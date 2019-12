«Entschuldigen Sie mich, die Seite ist in Bearbeitung!» Das steht aktuell auf der Webseite des «Circus Beat Breu» geschrieben. Im Hintergrund des Herzensprojektes von Ex-Radrennprofi Beat Breu (62) scheint aktuell einiges zu laufen.

«Ich will Zirkus machen»

Das bestätigt ein Besuch des «Blick» beim gebürtigen St.Galler und seiner Ehefrau Heidi: Die beiden haben sich auf einem Campingplatz im deutschen Küssaberg, ganz in der Nähe von Bad Zurzach im Kanton Aargau, niedergelassen. «Ich will Zirkus machen, ich komme zurück in die Manege», kündigt der «Bergfloh» in der Zeitung an.

Beim ersten Anlauf im Sommer dieses Jahres hatte sich Breu mit seinem Geschäftspartner (dem Vermieter des Zeltes inklusive Artisten) zerstritten. Zudem sassen Breus Zirkustiere wegen unglücklicher Umstände im vorarlbergischen Lustenau fest. Der erwartete Zuschaueransturm blieb aus und das Abenteuer Zirkus war nach nicht einmal zwei Wochen wieder vorbei.