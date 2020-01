Boygroup-Schönling Nick Carter wird 40

Der Frauenschwarm scheint angekommen zu sein. Zu seinem 40. Geburtstag schauen wir auf die einzelnen Stationen des Backstreet-Boys-Stars zurück.

Kindheit

Harmonie und Idylle bestimmten nicht immer Nick Carters Leben. Er stammt aus problematischen Verhältnissen. In seiner Autobiografie «Facing The Music And Living To Talk About It» schreibt er vom Alkoholkonsum seiner Eltern. Von lauten und verletzenden Auseinandersetzungen. In der Schule wurde Nick gemobbt, weil er durch die vielen Castings oft fehlte. Viele seiner Freunde landeten im Gefängnis oder begannen, Drogen zu konsumieren.

Backstreet Boys

Ablenkung von den familiären Verhältnissen fand Nick Carter in der Musik. 1993 wurde er das jüngste Mitglied der Backstreet Boys. Er war damals 13 Jahre alt. Nick Carter wurde nicht nur Teenager-Idol, sondern auch zum Frauenschwarm. Immer wieder bezeichnet Nick seine Backstreet-Buben als Brüder. Sie seien für ihn die Familie gewesen, die er nie hatte. Insbesondere das älteste Mitglied der Band, der neun Jahre ältere Kevin Richardson, wies ihm laut eigener Aussage den richtigen Weg.