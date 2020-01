Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen wieder zusammen sein

Beim früheren Hollywood-Traumpaar Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) soll es wieder funken. Die beiden haben sich dieses Jahr an den SAG Awards wieder gesehen. Seither wird gemunkelt, dass sie sich wieder annähern.

Die beiden waren von 2000 bis 2005 verheiratet. «Er redet nur noch von Jen», sagt ein Vertrauter von Brad, «sie haben ihre Liebe neu entfacht und ich habe keinen von beiden in all den Jahren jemals so glücklich gesehen».

Kein Date für die Oscars

Die beiden Schauspieler haben ihre Liebe bis jetzt aber noch nicht publik gemacht. Dass sie Hand in Hand zur anstehenden Oscar-Verleihung kommen, ist eher unwahrscheinlich. Brad Pitt sagte bereits, dass er für den Abend kein Date habe.

(abl)