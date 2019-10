Late Night Berlin hat es wieder getan. Nach dem Stunt bei der goldenen Kamera und dem Ryan-Gosling-Double und dem Pseudo-Ausschnitt von Palina Rojinski (34) widmete sich Klaas Heufer-Umlauf (36) dieses Mal dem Deutschrap-Überflieger Capital Bra (24), der im Moment in Deutschland einen Nummer 1-Hit nach dem anderen raushaut. Das Ziel: Ein Musikvideo mit sich selbst und Capital Bra (ohne dessen Wissen oder Einverständnis).

Heimlich gefilmt

Mit dem Vorwand eines Auftritts bei seiner Show Late Night Berlin lud Heufer-Umlauf Capital Bra in die Studios in Kreuzberg ein. Der ganze Besuch des Rappers wurde heimlich gefilmt, inklusive einer gefälschten Polizeikontrolle. Dabei wurde Capital Bra immer wieder dazu gebracht, sich so zu äussern wie in seinen (extrem beliebten) Musikvideos.

Das ganze Ton- und Videomaterial wurde anschliessend zu einem Musikvideo verarbeitet. Zu einem sehr erfolgreichen Musikvideo. Seit Tagen befindet es sich auf Platz 1 der Youtube-Trends und wurde fünf Millionen Mal aufgerufen.