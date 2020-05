«4 Frauen, 4 Masken, 8 Augen. Was siehst du? Wir sehen vor allem eine Sache. Mobbing in verschiedensten Bereichen», schreibt Cathy Hummels, die Ehefrau von BVB-Spieler Mats Hummels, zu einem Bild, welches sie mit den ehemaligen «Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen Lijana und Larissa sowie der letztjährigen Gewinnerin Simone Kowalski zeigt. Alle vier Frauen wurden in der Vergangenheit Opfer von Cybermobbing.

Besonders Lijana hatte in den letzten Wochen mit viel Hass im Internet zu kämpfen. So sehr, dass sie freiwillig aus der Castingshow ausstieg. Nun wollen die vier Frauen mit einem gemeinsamen Projekt auf Cybermobbing aufmerksam machen.

Am Rande eines Videodrehs sagt Cathy Hummels: «Hier mache ich mit den Ladys was ganz Besonderes. Auf das Resultat könnt ihr euch, glaube ich, freuen. Es soll euch vor allem eins machen: nämlich Mut.» Details zum Projekt wurden noch nicht verraten.

Auf Instagram gibt es bereits Unterstützung von der ehemaligen «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin Kim Hnizdo: «Ich sehe vier starke Frauen, die aussprechen, was ganz vielen hier auf den Herzen liegt.»

(red.)