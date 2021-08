Das Bündner Schloss Marschlins gehört nun einem Prinzen

Es tönt fast wie in einem modernen Märchen: Ein Prinz kauft sich und seiner Familie ein Schloss mit eigener Kapelle und Pool im Park. Das Märchenschloss war auf einer Plattform für herrschaftliche Besitztümer angeboten worden.

Beim Prinzen handelt es sich um Rudolf (45), Prinz von und zu Liechtenstein, wie die «Südostschweiz» berichtet. Er ist ein Neffe des Liechtensteiner Staatsoberhaupts Fürst Hans-Adam II. Seit Montag besitzt der Prinz nun das Bündner Schloss Marschlins. Das Anwesen in Igis-Landquart war seit einem Jahr zum Verkauf ausgeschrieben. Zum Schloss gehört auch ein Gutsbetrieb und Agrarland, das bewirtschaftet werden muss.

Kanton wollte Märchenschloss nicht kaufen

Der Kanton Graubünden wollte das ehemalige Wasserschloss nicht kaufen, weil eine öffentliche Aufgabe dafür fehlte. Wäre das Grundstück in eine Art Museum umgestaltet worden, hätte der Kanton allenfalls Interesse angemeldet. Doch der Kanton habe kein Wunsch oder Bedürfnis für ein solches Projekt gespürt.

Nun gehört das Schloss einem Prinzen. Dies, obwohl das Schloss nur Personen erhalten dürften, die das Land auch selbst bewirtschaften – also ein Bauer oder eine Bäuerin. So steht es zumindest im Gesetz. Es bleibt unklar, ob der Gutsbetrieb ebenfalls Teil des Kaufs des Prinzen war. Es ist fraglich, ob das jetzt der Fall ist oder ob das Schloss aus der landwirtschaftlichen Parzelle ausgegliedert wurde, schreibt die «Südostschweiz». Auch bleibt unklar, was der Prinz mit dem Anwesen vor hat.

Prinz lebt mit Frau und Zwillingen

Über Prinz Rudolf ist nicht sehr viel bekannt. Der 45-Jährige lebt mit seiner Familie sehr zurückgezogen. Er hat im Jahr 2012 die Türkin Tilsim Tanberk geheiratet. Seine Adresse führt in die Hauptstadt Istanbul. Im Jahr 2016 bewegte eine Familientragödie die Welt. Die eineinhalbjährige Tochter der beiden starb, weil sie sich beim Essen verschluckte. Kurze Zeit später wurde das Paar erneut Eltern von Zwillingen.

(gbo)