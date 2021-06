Deutsche Girlband No Angels plant Comeback

Die Band wurde im Jahr 2000 in der Show «Popstars» gegründet. Sie waren nicht nur die erste deutsche Girlgroup, sondern sind auch eine der erfolgreichsten. Doch so schnell die Band berühmt wurde, so schnell kriselte es zwischen den fünf Frauen: Es folgten Trennungen, Wiedervereinigungen und Skandale. Jetzt sind sie wieder zurück – wenn auch nur zu viert. Für ihr Jubiläums-Album «20» haben sie ihre Hits neu interpretiert aber auch neue Songs aufgenommen.