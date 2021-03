Damit hat wohl niemand gerechnet: Reality-Star Robert Geiss (57) wurde am Sonntag am Flughafen von Madrid ohne Vorwarnung verhaftet. «Dieses Erlebnis war für mich der absolute Albtraum», schreibt seine Millionärs-Gattin Carmen Geiss (55) im Anschluss auf ihrem Facebook-Profil. «Ich wusste erst nicht, ob ich es öffentlich machen soll. Aber so eine Geschichte kann man nicht auf sich beruhen lassen.»

«Wie ein Schwerverbrecher»

Die Geissens waren auf der Rückreise von einem Dreh in der Dominikanischen Republik und machten einen Zwischen-Stopp in Spanien. «Sie haben Robert mit drei Polizisten aus dem Flugzeug geholt und ihn wie einen Schwerverbrecher behandelt», erzählt Carmen aufgebracht in einem Instagram-Video. «Robert hat angeblich vor 20 Jahren hier etwas geklaut. Ich kann das alles nicht glauben.» Laut RTL musste Robert Geiss eine Nacht im Gefängnis verbringen, in einer Zelle ohne Bett mit 30 anderen Gefangenen.