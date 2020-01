1991 war Kevin der beliebteste Jungenname, ja am liebsten hätten die Eltern von damals wohl auch ihre Töcher Kevin genannt. Zu diesem Zeitpunkt war «Der mit dem Wolf tanzt» gerade ein Jahr draussen und Kevin Costner war in aller Munde (und sein Vorname auf fast allen Geburtsurkunden).

Die Geschichte über den Unionsoffizier John Dunbar, der sich im amerikanischen Bürgerkrieg auf einen einsamen Aussenposten versetzen lässt und sich mit Indianern anfreundet, wurde zum Kassenschlager.

Der Western spielte über 400 Millionen Franken ein, gewann sieben Oscars und drei Golden Globes (bester Film, beste Regie). Der Film ist der Höhepunkt seines Schaffens: Bis heute ist der Name Kevin Costner untrennbar mit dem Meisterwerk verbunden.

Erfolge und Misserfolge

Kevin Costner gehört zu den grossen Hollywoodstars, neben seinem Ausreisser nach ganz oben gehört er aber nicht zu den schillerndsten Vertreter seiner Zunft.

Costner sagt von sich selbst, er habe längst nicht so viele Filme gemacht wie seine Kollegen. Trotzdem kann sich die Liste sehen lassen. Den internationalen Durchbruch schaffte er mit «Die Unbestechlichen» an der Seite von Sean Connery und Robert de Niro. Auch mit Filmen wie «Feld der Träume», «JFK-Tatort Dallas» und «Robin Hood» konnte er beachtliche Erfolge verbuchen.

Aber nicht alles, was Costner anfasste, wurde zu Gold. «Water World» im Jahr 1995 blieb unter den Erwartungen zurück, der Western «Postman» flopte. Er «gewann» damit drei Goldene Himbeeren: Schlechtester Schauspieler, schlechtester Regisseur und schlechtester Produzent.

Danach verlor Costner etwas den Anschluss an die Créme de la Créme Hollywoods, drehte jedoch weiter Filme.

Costner sorgt sich um die Umwelt

Costner liebt das Meer, geht gerne surfen oder taucht nach Lobstern. Vielleicht investierte er deswegen Millionen in Technologien zur Reinigung von ölverseuchtem Wasser. Diese kamen zum Beispiel 2010 bei der Ölpest in der Mexikanischen Bucht zum Einsatz.

Gleichzeitig ist er aber auch begeisterter Jäger. In seiner Jugend erlegte er zum Beispiel gerne Alligatoren. Auch heute pflegt er dieses Hobby zusammen mit seinen Kindern. Davon gibt es einige: Sieben hat Costner mit verschiedenen Frauen.

In der Schweiz käme Costner jetzt ins Pensionsalter. Nach Ruhestand sieht es bei ihm jedoch noch nicht aus: Letztes Jahr jagte er in «Highwaymen» zusammen mit Woody Harrelson Bonny und Clyde nach. Heuer soll das Drama«Let him Go» in die Kinos kommen.

Wir wollen unseren Lieblingskevin aber auch nach «Let him Go» noch nicht gehen lassen und hoffen auf weitere Filme mit dem Altmeister. Vorerst aber erstmal: Alles Gute zum 65. Geburtstag!