Zusammen mit Kenny Gamble und Leon Huff war er Teil der «Mighty Three». Gamble sagt: «Tommy und ich waren über 60 Jahre die besten Freunde. Als wir uns erstmals trafen, entschieden wir uns, zusammen Songs zu schreiben. Er hatte so ein grosses Talent. Sein Name wird ewig weiterleben.»

Imposante Arrangements fürs Orchester, dazu eine butterweiche Stimme, ein eingängiger Refrain: Thom Bell erschuf so den «Sound of Philadelphia». Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.

Thom Bell in einer Aufnahme von etwa 1970.

Das Erfolgsrezept Bells war simpel, zumindest beschrieb er es so in einem Interview vor zwei Jahren: «Ich schreibe einfach, was angenehm tönt. Es ist völlig egal, ob es laut – big-bam-boom James Brown – oder anders ist. Es muss angenehm tönen.»

Gründer des «Philly Soul»

Bell wuchs in West Philadelphia mit neun Geschwistern auf, seine Eltern waren Musiker, eine Leidenschaft, die er von ihnen erbte. Er studierte klassisches Piano. Doch Pop und Soul wurde seine Liebe.

Der Durchbruch als Produzent und Hitschreiber gelang ihm für die Delfonics. «La-La Means I Love You» und «Didn't I Blow Your Mind» wurden zu Eckpfeilern des Souls (und in «Jackie Brown» von Quentin Tarantino auch filmisch unsterblich gemacht). Der «Philadelphia Soul» war geboren und eroberte die ganze Welt.