Seine Mähne liess so manche Frau rot anlaufen, sein Geschick und sein Einfallsreichtum die Augen vieler Buben glänzen. MacGyver war der Star in den Stuben vieler Schweizer Familien und die meisten können sich an mindestens ein Abenteuer erinnern, in dem sich MacGyver mit einem Sackmesser, einer Büroklammer oder einem Kaugummi aus einer misslichen Lage befreit. Heute feiert der Schauspieler von MacGyver, Richard Dean Anderson, seinen 70. Geburtstag.