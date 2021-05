Dominique Rinderknecht ist verlobt – das ist ihr Neuer

«Ich hätte nicht gedacht, dass so jemand wie du existiert», schreibt sie zu den Bildern. Es fühle sich einfach richtig an mit ihm. «Deshalb sage ich Ja. Ja, zu dir und ja, ich will dich heiraten. Ich will nichts mehr, als mein Leben mit dir zu teilen.» Ausserdem fügt Rinderknecht hinzu, dass sie jetzt nicht einfach heterosexuell sei, sie sei weiterhin pansexuell. «Ich habe mich einfach in einen Mann verliebt. Liebe gewinnt.»

Erst Ende November hatten Dominique Rinderknecht und das Model Tammy Glauser (36) nach vier Jahren Beziehung das Liebes-Aus bekanntgegeben (FM1Today berichtete). Sie wollen weiterhin als beste Freundinnen durchs Leben gehen, sagten sie damals. Weiter schrieben sie auf Instagram, dass sie auch in Zukunft ihre gemeinsamen Projekte weiterführen wollen.

(sk)