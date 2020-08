Das Paar soll während des Lockdowns von der Schwangerschaft erfahren haben. Laut Berichten von «The Sun» kommt das Baby diesen Sommer zur Welt. Ein Insider verrät gegenüber dem englischen Boulevardblatt: «Ed und Cherry sind überglücklich. Sie haben die Dinge aber sehr geheim gehalten.»

Der Lockdown spielte den beiden also in die Karten und sie konnten die Neuigkeiten bis jetzt für sich behalten. «Es war die perfekte Ausrede, um nicht zu viel im Freien gesehen zu werden», so der Insider weiter. Der Musiker und Seaborn sind seit 2015 ein Paar, im Jahr 2019 heirateten sie.

(sk)