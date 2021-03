In Fitness-Influencer Marcellino Kremers (28) hat Dijana Cvijetic (27) die Liebe ihres Lebens gefunden. Der Deutsche und die Gossauerin nehmen ihre Community täglich in ihren Alltag als Internet-Sternchen mit – doch in den vergangenen Tagen war es ungewöhnlich still um das Paar.

Zurück aus dem Spital, aber erst einmal Funkstille

Am Montagabend meldete sich Dijana auf Instagram zu Wort. «Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, ob alles in Ordnung ist, weil gestern den ganzen Tag nichts von mir kam», sagte die frühere Miss-Universe-Kandidatin. Das hatte einen ernsten Grund: «Gestern war ein schrecklicher Tag. Marcellino ist leider unglücklich gestürzt und war kurzzeitig im Krankenhaus.» Weitere Details zum Unglück gibt Dijana nicht bekannt. Und auch Marcellino hat sich bislang nicht dazu geäussert.

Inzwischen sei ihr Partner wieder zu Hause, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. «Ich werde die nächsten Tage nicht so aktiv sein. Ich habe derzeit mit einigen Dingen zu kämpfen und brauche Zeit für mich», so die Blondine weiter.

Im TV lieben gelernt

Dijana und Marcellino waren in der Vergangenheit beide bei der deutschen Version der Kuppelshow «Love Island» dabei, allerdings in unterschiedlichen Staffeln. Es ergaben sich keine nachhaltigen Beziehungen. 2020 funkte es zwischen den TV-Persönlichkeiten bei der gemeinsamen Teilnahme an «Kampf der Realitystars». Mitte September letzten Jahres gaben sie ihre Beziehung bei einem Boxkampf Marcellinos bekannt – natürlich vor laufender Kamera.

(lag)