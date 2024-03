Sie war natürlich nicht nur wegen des Kleids der Mittelpunkt des Festes. Ihr Name war Elizabeth Alexandra Mary Windsor, ein Jahr später besser bekannt als Königin Elizabeth II. Der Rock, den sie trug: Aus der Produktion von Juli Lynne Charlot.

1951 in Ottawa. Der Generalgouverneur von Kanada, der Repräsentant der Royals, lud zum Tanz. Eingeladen war auch eine 25-jährige Frau. In einem eleganten Rock mit stilisierten Herzen, Blumen und Figuren zog sie die Blicke auf sich.

Die spätere Königin im Rock am Fest in Ottawa.

Juli Lynne hatte ein Leben wie aus einem Film. 1922 kam sie in Manhattan als Shirley Agin zur Welt. Schon früh zog ihre Familie nach Kalifornien, wo der Vater als Elektriker und die Mutter als Schneiderin für die Hollywood-Studios Arbeit fanden.

«Meine erste Ehe mit einem Millionär zählt nicht wirklich», sagte Charlot später der « New York Times ». Nach nur gerade drei Tagen war wieder Schluss.

Zur Schule ging Shirley mit späteren Stars wie Judy Garland, Ann Miller oder Lana Turner – und sie war sich sicher, dass sie eine grosse Opernsängerin werden würde. Doch in ihren Augen war Shirley kein passender Name für eine Diva, sie legte sich den Bühnennamen Juli Lynne zu.

Die Sitcom «Laverne & Shirley» aus den 1970er-Jahren. Da sie in den 1950ern spielt, tragen die Frauen natürlich «Poodle Skirts».

In den 1940er-Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, heiratete sie Hals über Kopf in Las Vegas Philip Charlot. Er war Offizier der britischen Royal Navy – und ein Viscount (Adelstitel zwischen Earl und Baron). Juli Lynne beendete auf Wunsch ihres Mannes ihre Gesangskarriere, damit er sich auf seine Arbeit als Filmeditor in Hollywood konzentrieren konnte.

Die wichtigste Weihnachtsparty ihres Lebens

Die Geschichte hätte hier zu Ende erzählt sein können. Doch ihr Mann verlor 1947 seinen Job und fast gleichzeitig wurde Juli Lynne zu einer Hollywood-Weihnachtsparty eingeladen. Sie hatte kein Geld und keine passenden Kleider.

Also wurde Juli Lynne kreativ: Aus einem Stück Filz schnitt sie einen Rock. Sie konnte nicht wirklich gut nähen, also musste das Kleidungsstück möglichst simpel sein – einfach kreisrund. Damit es doch ein bisschen weihnächtlich aussah, nähte sie ein paar Christbäume aus grünem Filz drauf.

Laut Charlot war der Rock «der Hit der Party». Sie machte weitere Stücke davon und verkaufte sie in einer Boutique in Beverly Hills. Weil alle solche Röcke wollten, verlangte der Laden ein Design, dass auch ausserhalb der Festtage funktionieren sollte.

Auf den Hund gekommen

Charlot entschied sich für ein Dackel-Muster – auch diese Röcke waren sofort ausverkauft. Die Boutique war vom Hundethema angetan, wollte aber lieber Pudel sehen, da diese damals in Hollywood in waren.