Der österreichische Schauspieler war mit Riso kürzlich in St.Moritz in den Ferien. Von dort stammt auch der wohl definitive Beweis, dass die beiden zusammen sind: Ein Foto von Riso auf M'Bareks Insta-Account aus einem St.Moritzer Restaurant, versehen mit einem kleinen Herzchen.

Verbringen seit längerem Zeit miteinander

Weil der 39-Jährige sein Privatleben in der Vergangenheit mehrheitlich unter Verschluss hielt, ist der Schnappschuss durchaus aussagekräftig und darf wohl als öffentlicher Liebesbeweis gewertet werden. Die «Bild» berichtet, dass M'Barek und Riso seit Monaten immer wieder Zeit miteinander verbringen, wie ein Abgleich der Social-Media-Aktivitäten der beiden zeigt.

Model, Werbegesicht und Schauspielerin

Jessica Riso ist US-amerikanische Staatsbürgerin, arbeitet bei der Modelagentur «Wilhelmina» und ist 33 Jahre alt. Nebst ihrer Modeltätigkeit tritt Riso in Werbespots auf und hat auch als Schauspielerin schon Gehversuche unternommen. So ergatterte sie sich beispielsweise kleinere Rollen in der US-Krimiserie «Blue Bloods» oder in der Komödie «Gender Bender».