Schon lange stand er bei den Buchmachern ganz oben, wenn es um die Bond-Nachfolge von Daniel Craig ging. Nun soll es fix sein: Der britische Schauspieler Tom Hardy soll künftig in den Dienst ihrer Majestät eintreten.

Laut Bild soll sich der 43-Jährige bereits mit der Bond-Produzentin Barbara Broccoli getroffen und einen Vertrag unterschrieben haben. Offiziell bestätigt wurde dieses Gerücht aber noch nicht.

Tom Hardy kann im Genre der Action-Filme bereits einiges an Erfahrung verzeichnen. So spielte er beispielsweise die Hauptrolle in «Mad Max: Fury Road» oder den von einem Alien heimgesuchten Reporter Eddie in «Venom». Für seine Rolle als John Fitzgerald in «The Revenant» wurde er 2016 für einen Oscar nominiert.

Wer soll Bond werden?

Doch Hardy ist nicht der einzige, der als Nachfolger für Daniel Craig gehandelt wird. Andere heisse Anwärter auf den 007-Posten sind Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Damian Lewis, Michael Fassbender und Richard Madden.