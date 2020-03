Erstes Outing im Schwingsport: Curdin Orlik ist schwul

«Ich bin keiner, der vor Leuten herumknutscht, aber ich will mich mit einem Mann in die Badi legen und ihn berühren können», sagt Curdin Orlik (27) gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es ist das erste Outing eines Schwingers, laut der Zeitung gar das erste eines männlichen Schweizer Topsportlers.

Schweigen ist vorbei

Zu lange habe er verdrängt, wer er wirklich sei, so der ältere Bruder von Armon Orlik (24), der ebenfalls erfolgreich schwingt. Nun will er seine sexuelle Orientierung nicht mehr länger verschweigen. «Ich will frei sein.»