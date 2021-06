First Lady in einem Stück St.Gallen: Jill Biden trägt Akris

Erst war sie Second Lady, seit Anfang Jahr First Lady. Und jetzt trägt sie feinsten Stoff aus der Ostschweiz: Jill Biden, Doktorin in Erziehungswissenschaft, Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, tritt an einer Veranstaltung am Rande des G7-Treffens in einem weissen Kleid des St.Galler Modelabels Akris auf.

Wert von über 3000 Dollar?

Zusammen mit Herzogin Catherine, Ehefrau von Prinz William, hat sie am Samstag eine Grundschule in Cornwall besucht. Es ist ein Treffen in Pinktönen: Während die Herzogin ein magentafarbenes Kleid mit Gürtel anhat, ist Jill Biden in einen pinken Blazer gekleidet, den sie über dem weissen Akris-Kleid trägt. Kostenpunkt? Unklar. Angaben auf britischen People-Plattformen, welche die Kleidungsstücke in allen Details analysieren, schwanken zwischen rund 3000 und 3700 Dollar.