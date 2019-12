Taylor Swift wuchs in Pennsylvania auf und schon in ihren jungen Jahren hatte sie ein grosses Interesse an Musik. Ihre Vorbilder waren Dolly Parton, Shania Twain und den Dixie Chicks. Später nahm sie an zahlreichen Karaoke-Wettbewerben und Talentshows im ganzen Land teil. Im Alter von elf Jahren schreibt sie dann die ersten Songs und beginnt Gitarre zu spielen.