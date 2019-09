Mit sechs Jahren stand Connie Talbot (18) im Final von «Britain's Got Talent». Ihre Acapella-Version von «Somewhere over the Rainbow» rührte die Jurorin Amanda Holden damals zu Tränen.

Am Samstag, zwölf Jahre später, durfte die heute 18-jährige Connie Talbot erneut bei der Talentshow auftreten. Dies im Rahmen der Spin-off-Serie «Britain's Got Talent: The Champions». Dort treten ehemalige Kandidaten nochmals an. Sie sass am Klavier und sang ihr eigenes Lied «Never Give Up on Us».