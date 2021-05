Am Sonntagnachmittag kehrte Gjon's Tears aus Rotterdam in die Schweiz zurück. Der 22-jährige Freiburger belegte am Samstag beim Eurovision Song Contest hinter Italien und Frankreich den dritten Platz. Müde, aber glücklich stellte er sich nach einer kurzen Nacht am Flughafen Zürich den Fragen der wartenden Journalisten.