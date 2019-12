Günther Jauchs Schwiegervater stirbt am Bodensee

Kurz vor Weihnachten hat der deutsche Fernsehmoderator Günther Jauch (63, «Wer wird Millionär?») seinen Schwiegervater verloren. Wie «Bild» berichtet, ist Klaus Sihler am Montag in Friedrichshafen verstorben. Der frühere Architekt wurde über 90 Jahre alt.

Sihler war der Zeitung zufolge gerade auf dem Weg in den «Buchhorner Hof», um dort seine Tochter Dorothea Sihler-Jauch zu treffen. In der Empfangshalle sei er zusammengebrochen. Die letzten Jahre hatte er in einem Altersheim in der Nähe des Hotels gelebt.

Günther Jauch und seine Ehefrau sind seit 2006 verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Kristin, Mascha, Svenja und Katja.

(red.)