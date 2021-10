Hänni und Luft haben in Thun ihr Traumhaus gefunden

Luft verlässt für Hänni ihr Zuhause in Deutschland und zieht mit ihrer Liebe ins Berner Oberland. «Ja, es stimmt. Wir beziehen bald in ein Haus in Thun», sagt Hänni gegenüber «Blick». «Wir sind überglücklich.» Das Haus sei für den begeisterten Wakeboarder an perfekter Lage. «Das Haus liegt zwar nicht am See, aber das Wasser ist nicht weit. Jetzt muss ich nur noch die Bootsprüfung machen.»

Die Wohnung in Köln behält Christina Luft vorerst. Doch ihr Hauptdomizil sei in der Schweiz. «Sie fühlt sich hier richtig wohl», so der Sänger. Luca Hänni und Christina Luft lernten sich 2020 bei «Let's Dance» kennen. Bis zum Umzug werde es allerdings noch ein Weilchen gehen. «Es stehen verschiedene Umbauarbeiten an», sagt er.

