Vor genau 30 Jahren ist Bleta Rexha alias Bebe Rexha in Brooklyn, New York geboren. Als 15-jährige Teenagerin wurde sie entdeckt, 2013 unterschrieb sie ihren ersten Vertrag beim amerikanischen Plattenlabel Warner.

Danach ging ihre Karriere steil aufwärts: Sie produzierte Songs mit DJ-Superstars wie Martin Garrix, The Chainsmokers oder David Guetta. «In The Name Of Love», «Me Myself & I», «Meant To Be» sind Hits unter vielen, die Bebe Rexha mit ihrer bisher Stimme prägte.