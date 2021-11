Im schwarzen Pailletten-Ensemble und später in einem enganliegenden rosafarbenen Zweiteiler präsentierte sich Helene Fischer mit Babybauch in der ARD-Show «Klein gegen Gross – das unglaubliche Duell». Da die Show eigentlich erst Mitte November im TV zu sehen ist, hätten die Fans der Schlagersängerin die kleine Babykugel wohl noch gar nicht zu sehen bekommen. Doch nun wurden bereits erste Bilder der Show vom Sender veröffentlicht. Sie zeigen die 37-jährige werdende Mutter bei ihren Auftritten.

Erst Ende September hat Helene Fischer ihre Schwangerschaft verkündet. Auf Instagram verriet die Sängerin, dass sie die Information gerne noch etwas länger privat gehalten hätte. Gewisse Personen in ihrem Umfeld hätten die News jedoch mit den Medien geteilt. Dennoch: «Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht», so Helene Fischer in ihrem Instagram-Post.