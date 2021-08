Der Orient-Express

Ab 1883 fuhr der Zug zwischen Paris und Konstantinopel (heute Istanbul). So wurde die High Society in knapp 82 Stunden in die Orient-Metropole gebracht. 1977 stellte der Zug den Linienbetrieb ein – und nahm ihn erst nach fünfjähriger Renovierung der historischen Wagen im Jahr 1982 wieder auf.