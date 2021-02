Hundesitter von Lady Gaga angeschossen – zwei Hunde entführt

Viele tausend Kilometer trennen Lady Gaga (34) von ihren geliebten Hunden. Ausgerechnet wenn die Sängerin und Schauspielerin in Europa ist, werden ihre zwei Bulldoggen Koji und Gustav entführt.

Der Vorfall hatte sich am Mittwochabend in Los Angeles ereignet, wie TMZ berichtet. Hundesitter Ryan Fischer war mit den drei Hunden Gagas auf einem Spaziergang, als er angeschossen wurde. Die Angreifer schossen Fischer vier Mal in die Brust und flüchteten anschliessend mit zwei Hunden. Die dritte Hündin namens Miss Asia konnte den Angreifern entkommen.

Der Hundesitter liegt derzeit mit schweren Verletzungen im Spital. Sein Zustand soll stabil sein. Die Hunde der Sängerin sind bisher noch nicht aufgetaucht. Deshalb bietet die 34-Jährige rund 500'000 Dollar, umgerechnet etwas mehr als 400'000 Franken, für die Rückgabe ihrer Hunde.

(red.)