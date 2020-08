«Zeit heilt keine Wunden, definitiv nicht», sagt Irina Beller (48) im TalkTäglich. Rund drei Monate ist es her, seit ihr Ehemann Walter Beller im Alter von 71 Jahren an Herzversagen starb. Der Baulöwe wurde tot in seiner Wohnung im zürcherischen Pfäffikon gefunden, während sich Irina im Tessin um ihre Eltern kümmerte.

Zwischendurch könne sie zwar wieder lachen und ihr Leben geniessen, sagt die gebürtige Russin. «Es gibt aber auch schwere Phasen und das ist normal.»

«Wie begrenzt muss man sein?»

Zu schaffen macht der Witwe insbesondere der Streit um Walters Erbe. Patrick und Natascha, die Kinder des Millionärs, glauben, dass Irina nur des Geldes wegen mit ihrem Vater verheiratet war. Das bestreitet die Unternehmerfrau vehement: «Wie begrenzt muss man sein, sowas zu denken?» Walter wäre traurig, wenn er wüsste, «wie sein letzter Wunsch mit Füssen getreten wird», ist die Luxus-Lady überzeugt.

Aus Liebe zusammen

Irgendwann würden Patrick und Natascha schon zur Vernunft kommen. «Wir sind in den 23 Jahren aus Liebe zusammen geblieben. Ich habe meinen Mann geliebt und werde ihn immer lieben.»

(red.)