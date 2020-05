«Ich trage keine Hose» – George Clooney witzelt bei Spendenaktion

Neben Unterhaltung und Musikeinlagen ging es um ein ernstes Anliegen. Die Stars verwiesen auf die Notlage vieler Mitarbeiter im Filmgeschäft, die wegen der Corona-Krise ihre Jobs verloren hätten. Die Organisation «The Motion Picture & Television Fund» (MPTF), die Hilfsbedürftige in der Filmwirtschaft unterstützt, hatte die Spenden-Aktion ins Leben gerufen.

Der Oscar-Preisträger George Clooney sagte mit gespieltem Ernst, er wolle seinen Fans gegenüber ganz ehrlich sein und mitteilen, dass er keine Hosen anhabe. In dem Livestream war nur sein Oberkörper zu sehen.

Die Stiftung wurde 1921 unter anderem von Charlie Chaplin und Mary Pickford gegründet, um in Not geratenen Filmschaffenden finanziell unter die Arme zu greifen. Dazu gehört auch ein Seniorenheim im kalifornischen Woodland Hills. Die Einrichtung ist von der Corona-Krise betroffen, mehrere Bewohner sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

