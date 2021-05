Jason Derulo ist Papi – und hat einen speziellen Namen für das Kind

Popstar Jason Derulo geht in Appenzell «nacktwandern»

Ja, richtig gelesen: Der Nachwuchs hat mit «King» einen doch eher speziellen Namen bekommen. Derulo schreibt weiter: «Mein Sohn hat grosses Glück, eine so starke und fürsorgliche Heldin von einer Mutter zu haben.»

Auch Mami Jena Frumes teilte auf Instagram ein paar Fotos, auf denen sie und Derulo mit dem Neugeborenen zu sehen sind und schreibt dazu: «Ein Blick auf meine erste Woche mit unserem gesunden, hübschen kleinen King.».

Das Kind kam bereits am 8. Mai zur Welt. Der US-Amerikaner Derulo hat also derzeit nicht nur musikalisch viel Erfolg. Auch privat scheint es ziemlich gut zu laufen. Jena Frumes ist Model und Influencerin. Die beiden sind seit März 2020 in einer Beziehung.

(red.)