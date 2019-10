Seit Beginn des Jahres 2019 findet wöchentlich Kanye Wests Gottesdienst «Sunday Service» statt, bei welchem West mit XXL-Chor einige seiner grössten Hits performt und sie mit gospelartigen Instrumentals untermalt.

Am Wochenende hat er nun auf einer Party in Washington D.C. bekanntgegeben, dass er zum Christ konvertiert sei: «Ich möchte euch wissen lassen, dass ich nicht zu eurer Unterhaltung hier bin. Wir sind hier, um die Heilsbotschaft zu verbreiten. Bitte entschuldigt mich, wenn ich etwas falsch ausspreche. Ich bin kürzlich erst konvertiert. Das bedeutet, dass ich in diesem Jahr erst gerettet worden bin», so Kanye.