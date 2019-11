Grund für den (inszenierten) Schnappschuss in den Strassen von Los Angeles: Mami Kris Jenner, Witwe des Staranwalts Robert Kardashian und Exfrau des Olympiasiegers Bruce (heute Caitlyn) Jenner, ist 64 Jahre alt geworden.

Kim mietet früheres Zuhause

Für die Party liess sich Kim etwas besonderes einfallen: Sie lotste ihre Geschwister und Kris' älteste Freunde in ein Restaurant – um ihnen dann zu sagen, dass in einer anderen Location gefeiert werden soll. «Als die Leute die richtige Adresse erfuhren, hatten sie Tränen in den Augen», schreibt die Ehefrau von Rapstar Kanye West (42). «Ich habe das Haus unserer Kindheit gemietet. Wir haben so viele Erinnerungen an das Haus, vor allem in Verbindung mit unserem Vater (Robert). Es ist der Ort, wo jedes Kardashian-Kind geboren wurde und der uns zu den Leuten geformt hat, die wir heute sind.»