Lena Meyer-Landrut und Mark Forster erwarten ein Kind

Die 29-jährige Sängerin soll bereits in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft sein, wie "Bild" berichtet. Die Sängerin wurde am Samstagnachmittag mit ihrem Freund Mark Forster (38) auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Berlin beim Grosseinkauf von Fans gesichtet. Der Babybauch liess sich unter dem übergrossem Hoodie nicht verbergen.

Zu den Baby-Gerüchten hat sich Meyer-Landrut bisher noch nicht geäussert. Die Sängerin hält ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss. Auch die Beziehung mit Forster hatte sie nie kommentiert.

Das Paar hat sich bereits 2016 bei «The Voice Kids» kennengelernt. Gefunkt soll es zwischen den beiden im Sommer 2019 haben. Erst anfangs 2019 trennte sich die Sängerin von ihrem damaligen Freund Max. Nach der Trennung litt die Sängerin stark und teilte dies auch mit ihren Fans. Nun scheint die 29-Jährige aber glücklicher denn je zu sein. Wie Bild schreibt, soll es sich beim Baby um das Wunschkind des Paares handeln.

(red.)