Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind ein Paar

Neues Jahr, neues Liebesglück. Lena Meyer-Landrut (28) hat sich wohl in ihren Arbeitskollegen verliebt. Die Sängerin wurde zum Jahreswechsel zusammen mit Mark Forster (35) in den Ferien am Tegernsee gesichtet. Meyer-Landrut entspannte im Luxushotel zusammen mit Forster, einigen Freunden und ihrer Hündin, schreibt die «Bunte». Hotelgäste hätten gesehen, wie ungeniert die beiden ihre Liebe zeigten. Sie sollen auch Hand in Hand herumspaziert sein.

Die beiden Sänger kennen sich schon lange. Sie sind beide Coaches von «The Voice Kids». Genau vor einem Jahr trennte sich Lena Meyer-Landrut von ihrem damaligen Freund Max. Nach der Trennung litt die Sängerin stark und teilte dies auch mit ihren Fans. Nun soll sie aber wieder total happy sein. So sagte ein Vertrauter zur «Bunte»: «Lena ist sehr glücklich, dass sie am Tegernsee entspannte Tage verbringen kann.»