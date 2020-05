Liebes-Aus bei Ex-Bachelorette: Andrina und Kenny haben sich getrennt

Sie haben sich gerade erst den Traum vom gemeinsamen Heim erfüllt und jetzt ist schon alles wieder aus: Die Ex-Bachelorette Andrina Santoro und Kenny Leeman haben gegenüber «20 Minuten» ihre Trennung bestätigt.

Die beiden hatten im Januar eine Beziehungspause, damals haben sie sich wieder zusammengerauft. Doch die Bedenken seien wieder hoch gekommen, sagt Andrina. «Wir haben uns einfach voneinander distanziert. Aus den Gefühlen wurde Gewohnheit», so die 26-Jährige. Kenny hat vor zwei Tagen seine Sachen gepackt und ist aus der gemeinsamen Wohnung gezogen. «Der Moment endete für uns beide in Tränen. Da merkt man halt, dass viel Liebe da war», so der Architekturstudent.