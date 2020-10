Der Fussballer und die Moderatorin sind seit fünf Jahren verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn – Ludwig (2). Obwohl das Familienglück perfekt scheint, sollen die beiden kurz vor einer Trennung stehen. Seit Mats vom FC Bayern München zum BVB wechselte, führen sie eine Fernbeziehung. Er lebt in Dortmund, sie in München. Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt nicht.

«Wir sind nicht getrennt», klärt Cathy Hummels auf «bild.de» auf. «Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist so wie bei jedem anderem normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups und Downs.» Derzeit soll das Ehepaar in München sein und die Familienzeit geniessen.

(red.)