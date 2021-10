Liebes-Aus zwischen Ex-Bachelorette Andrina und Martin

Auch Martin meldete sich via Instagram bei seinen Fans. «Es ist gerade nicht einfach, die richtigen Worte zu finden», schreibt er in seiner Story. Er sei «Love Island» dankbar, eine solch tolle Frau kennengelernt zu haben. Er habe einen Menschen kennengelernt, zu dem er Gefühle aufgebaut habe. «Ich hätte Andrina gerne auch ausserhalb weiter kennengelernt. Ich muss es jedoch akzeptieren und respektieren, auch wenn es mir sehr, sehr schwerfällt.»

«Ich muss meine seelische Gesundheit priorisieren»

Die beiden hätten sich im Guten getrennt, schreiben sie. «Ich werde immer für sie da sein, wenn sie mich braucht», schreibt Martin. Er brauche jetzt Zeit, sich zu sammeln.

Auch die Zürcherin braucht Zeit, eine Auszeit von den Sozialen Medien. «Ich hoffe ihr versteht, dass ich mir eine kleine Auszeit nehmen muss», schreibt sie. «Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass ihr immer up to date sein wollt mit allem, was in meinem Leben passiert. Jedoch muss ich meine Gefühle und seelische Gesundheit priorisieren.»