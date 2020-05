Stolze 116'000 Instagram-Abonnenten sind es gewohnt, die frühere Miss-Universe-Kandidatin und Love-Island-Teilnehmerin Dijana Cvijetic (26) praktisch rund um die Uhr durchs Leben zu begleiten. Am Donnerstagabend legte die Gossauerin jedoch eine ungewohnte Story-Pause ein. Jetzt ist klar, warum: «Ich muss euch kurz was mitteilen – ich hatte gestern einen Autounfall auf der Autobahn», so die Schönheit am Freitag in ihrer Instagram-Story.

«Ich bin soweit unverletzt, habe aber einen Schock erlitten», sagt Dijana weiter, ohne Details zum Unfall zu nennen. «Nun hoffe ich, dass es mir in den nächsten Tagen besser geht.» Sie werde sich ausruhen und versuchen, der mentalen Gesundheit zuliebe einfach mal nichts zu tun.

Dijana Cvijetic zog kürzlich in eine neue Wohnung in St.Gallen. Dort verbringt sie die aktuelle Corona-Zeit gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jessica Fiorini, die schon bei Shows wie «Der Bachelor» und, wie auch Dijana, «Love Island» zu sehen war.

(lag)