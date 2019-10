2012 gewann der damals 17-jährige Schweizer das «DSDS»-Finale gegen Daniele Negroni. Der Sunnyboy hatte eine Lehre als Mauer begonnen, nach dem Erfolg bei «Deutschland sucht den Superstar» brach er diese ab und starte in seiner Musikkarriere durch.

In die Herzen der Hörer

Nach dem Sieg erschien sein erster Song «Don’t Think About Me», der von Poptitan Dieter Bohlen komponiert wurde. Die Single kam am 2. Mai 2012 auf den Markt und belegte in Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz 1 der Charts.

Comeback der Schweiz

Dank Luca Hänni schaffte es die Schweiz am Eurovision Song Contest nach 26 Jahren wieder in die Top Fünf. Der Berner sang sich in Tel Aviv bei 30 Grad in die Herzen der Zuhörer. Mit dem Song «She Got Me» kam der 25-jährige auf den vierten Platz des ESC 2019.