Auf die Instagram-Frage, ob Luca Hänni und Christina Luft ein Häuschen besitzen, schreibt die 31-jährige Deutsche: «So einfach ist das nicht. Wir lassen uns Zeit und wollen das richtige finden.»

Das Liebespaar, welches sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Show «Let’s Dance» kennen und lieben lernte, pendelt aktuell zwischen Hännis Zuhause in der Nähe von Bern und Köln. Dort ist die Tänzerin zu Hause.

«Es wird eine Weile dauern»

Doch die Immobiliensuche scheint sich nicht ganz einfach zu gestalten. Christina Luft schreibt auf Instagram weiter: «Es wird eine ganze Weile dauern, wie es grad aussieht. Das Perfekte für uns war bisher noch nicht dabei.»

Verliebt in den Walensee

Ob sich das Paar in Deutschland oder der Schweiz niederlassen will, ist noch unklar. Ein möglicher Wohnort (Tipp der FM1Today-Redaktion) wäre der Walensee. Denn scheinbar gefällt es Christina Luft dort. Sie begleitete ihren Sänger-Freund am vergangen Wochenende an das Kleinstadt Openair in Walenstadt. Dabei stellte sie gleich einige Bikinifotos von sich am Walensee-Ufer online.