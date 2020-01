«Meine Kultur hätte es mir früher nicht erlaubt, mich so zu zeigen. Aber heute entscheide ich selbst, was ich tue», sagt die Deutschkurdin im Interview mit dem Playboy. Für sie sei es ein Ausdruck von Freiheit, sich so zeigen zu können. Ob Frau das nun will, oder nicht: Es ist eine Freiheit, die Millionen Frauen im Irak auch 2020 nicht haben.