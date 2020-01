Erst feierte das Milliardärs-Paar am Nachmittag im kleinen Rahmen die zivile Hochzeit im Gemeindehaus. Am Abend fand dann das grosse Fest im Nobelhotel Kulm statt. Die Trauung durfte der Gemeindepräsident von St.Moritz vornehmen. Er wurde dafür von Niarchos persönlich angefragt. «Ich wollte als Kind eigentlich Pfarrer werden. Von daher erfüllte mir das Paar einen kleinen Bubentraum», sagt er zum Blick .

Verschneite Berge und Sonnenschein: Am Freitag gaben sich Stavros Niarchos (34) und Dascha Schukowa (38) in St.Moritz das Ja-Wort. Der Reederei-Erbe und die russische Oligarchentochter hatten an ihrem grossen Tag perfekte Wetterbedingungen.

Hier fand die Trauung am Abend statt: Im Kulm Hotel in St.Moritz. Das Hotel ist im Besitz der Niarchos-Familie.

Es sei viel geweint und gelacht worden. Nach der Trauung im Hotel wurden die Gäste in Limousinen zu einem grossen Festzelt gefahren. Unter den Gästen befanden sich Stars aus aller Welt. So soll Sängerin Katy Perry mit ihrem Freund und Schauspieler Orlando Bloom angereist sein. Auch Prinzessin Beatrice und Kunsthändler Vito Schnabel wurden in der Bündner Ortschaft gesichtet. Die Feierlichkeiten dauern noch immer an. Am Samstagnachmittag steht Skifahren auf dem Corvatsch an.

(red.)