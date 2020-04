«Oops, we did it again» (Ups, wir haben es wieder getan) steht auf Mirjam «Mimi» Jägers Bauch. Mit dem Bild verkünden die frühere Freestyle-Skifahrerin und Rafael Beutl, Schweizer Bachelor des Jahres 2014, dass ihr zweites Baby auf dem Weg sei.

Mimi Jäger ist in der neunzehnten Schwangerschaftswoche. «Produziert rund um Silvester, Geburtstermin im September», schreibt die Zürcherin, die wie ihr Partner als Moderatorin und Model arbeitet.

Jäger und Beutl hatten am 4. April ihr fünfjähriges Beziehungsjubiläum gefeiert. Das erste gemeinsame Kind, Sohn Louie, ist dreijährig.

(lag)